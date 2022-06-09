Сотрудник McDonald’s показал, как они делают свою фирменную яичницу

Фото: pixabay.com

«Яичница-болтунья из Макдональдса готовится именно так», — говорится в тексте под видео, где он показывает, как он ставит прямоугольную форму на гриль.

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Автор материала: Кати Адхам