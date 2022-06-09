Сотрудник McDonald’s показал, как они делают свою фирменную яичницу

05:16, Сегодня
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McDonalds фото
Фото: pixabay.com

«Яичница-болтунья из Макдональдса готовится именно так», — говорится в тексте под видео, где он показывает, как он ставит прямоугольную форму на гриль.

Мужчина, называющий себя работником McDonald’s, рассказал, как именно они готовят яичницу-болтунью, которая является частью культового меню завтрака сети.

В прошлом месяце мужчина, известный под псевдонимом Tizzy Tay, поделился клипом на своей странице в TikTok, где снимал весь процесс приготовления.

@ayehoes_itstay #mcdonalds scrambled eggs are made like this @its_polanco @liltay.ycd #itssthegway #liltayycd #fyp ♬ original sound — #LilTayYCD #BigTizzyWCG

Видео стало вирусным, собрав более 3 миллионов просмотров.

Пользователи сети возмутились большим количеством масла, которое используется, однако их порадовали натуральные яйца.

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Автор материала:
Кати Адхам
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