Сотрудник McDonald’s показал, как они делают свою фирменную яичницу

Мужчина, называющий себя работником McDonald’s, рассказал, как именно они готовят яичницу-болтунью, которая является частью культового меню завтрака сети.
В прошлом месяце мужчина, известный под псевдонимом Tizzy Tay, поделился клипом на своей странице в TikTok, где снимал весь процесс приготовления.
@ayehoes_itstay #mcdonalds scrambled eggs are made like this @its_polanco @liltay.ycd #itssthegway #liltayycd #fyp ♬ original sound — #LilTayYCD #BigTizzyWCG
Видео стало вирусным, собрав более 3 миллионов просмотров.
Пользователи сети возмутились большим количеством масла, которое используется, однако их порадовали натуральные яйца.
Курсор ранее писал, что ученые обнаружили неожиданные последствия употребления лимона.