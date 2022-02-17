Стало известно, сколько стоит полететь в космос: Virgin Galactic открыла продажи билетов

Компания Virgin Galactic официально открыла продаж билетов на полеты в космос. В программу полета входит не только путешествие в космос, но и проживание в гостинице на территории космодрома.

Компания Virgin Galactic начала продажу билетов на будущие полеты своего баллистического космического корабля. По словам пресс-службы компании, шестизначная стоимость полета окупится эмоциями и впечатлениями, которые ожидают космических путешественников.

За возможность побывать в кондиционированном космосе пассажирам придется заплатить 450 тысяч долларов (последний полет VSS Unity проходил на высоте около 89 км, что ниже стандартной отметки в 100 км).

В стоимость тура входит проживание в гостинице «объект мирового класса» на территории космодрома «Америка» в Нью-Мексико. Компания рассчитывает продать менее 1 000 билетов, а первые полеты в Кью начнутся в конце 2022 года.

90-минутная программа будет включать в себя доставка к ракете и сам полет, во время которого участники на несколько минут окажутся в невесомости.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в NASA показали уникальные фото Юпитера и его спутника Ганимеда. По словам команды миссии, опубликованное изображение было сделано, когда зонд «Юнона» совершил очень близкое прохождение мимо гигантской луны в июне 2021 года.

Кроме того, астрономы нашли самую большую галактику во Вселенной. По словам ученых из Лейденской обсерватории в Нидерландах, они смогли открыть самую большую галактику во Вселенной. Речь идет о гигантском космическом объекте под названием Алкионей. Примечательно то, что галактика до сих пор расширяется.

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