В британском Университете Эксетера решили открыть степень магии и оккультизма. Начало курсов запланировано на сентябрь следующего года.
Об этом сообщает Lad Bible.
Речь идет о запуске годовой программы последипломного образования. Она одна из первых в стране, которая предполагает как изучение истории магии, так и широкий спектр других дисциплин.
Студентам обещают предоставить опыт путем изучения своих конкретных интересов истории эзотерики, колдовства, ритуальной магии, оккультной науки и смежных тем. Магистерскую программу должны читать преподаватели разных предметов, включая историю, литературу, философию, археологию, драму и религию.
В предложенных в рамках курса модулях содержатся "Западный дракон в знаниях, литературе и искусстве", "Легенда о короле Артуре", "Философия и психоделика" и "Эзотерика и магическая традиция".
Предполагается, что обучающиеся должны будут защитить диссертацию. Магистерскую программу магии и оккультных наук будут предлагать в Институте арабских и исламских исследований.
«Недавний всплеск интереса к магии и оккультизма внутри и за пределами академических кругов лежит в основе самых важных вопросов нашего общества», – рассказала руководитель курса и профессор Эмили Селове.
По ее словам, в основе курса лежат темы деколонизации, изучения альтернативных эпистемологий, феминизма и антирасизма. Она полагает, что программа поможет пересмотреть мнение, что Запад является местом, где царят рационализм и наука, а в остальных странах – магия и предрассудки.
Сотрудники Университеа Эксетера считают, что благодаря этому курсу можно освоить широкий спектр профессий. Например, заниматься преподаванием, консультированием, наставничеством, работой в области наследия и музеях, библиотеках, туризме, художественных организациях, издательской индустрии, СМИ, социальных и экологических аналитических центрах и духовных организациях.
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