Авторы идеи полагают, что магия поможет освоить широкий спектр профессий. В основе программы лежат деколонизация, феминизм, антирасизм и другие темы.

В британском Университете Эксетера решили открыть степень магии и оккультизма. Начало курсов запланировано на сентябрь следующего года.

Об этом сообщает Lad Bible.

Речь идет о запуске годовой программы последипломного образования. Она одна из первых в стране, которая предполагает как изучение истории магии, так и широкий спектр других дисциплин.

Студентам обещают предоставить опыт путем изучения своих конкретных интересов истории эзотерики, колдовства, ритуальной магии, оккультной науки и смежных тем. Магистерскую программу должны читать преподаватели разных предметов, включая историю, литературу, философию, археологию, драму и религию.

В предложенных в рамках курса модулях содержатся "Западный дракон в знаниях, литературе и искусстве", "Легенда о короле Артуре", "Философия и психоделика" и "Эзотерика и магическая традиция".

Предполагается, что обучающиеся должны будут защитить диссертацию. Магистерскую программу магии и оккультных наук будут предлагать в Институте арабских и исламских исследований.

«Недавний всплеск интереса к магии и оккультизма внутри и за пределами академических кругов лежит в основе самых важных вопросов нашего общества», – рассказала руководитель курса и профессор Эмили Селове.

По ее словам, в основе курса лежат темы деколонизации, изучения альтернативных эпистемологий, феминизма и антирасизма. Она полагает, что программа поможет пересмотреть мнение, что Запад является местом, где царят рационализм и наука, а в остальных странах – магия и предрассудки.

Сотрудники Университеа Эксетера считают, что благодаря этому курсу можно освоить широкий спектр профессий. Например, заниматься преподаванием, консультированием, наставничеством, работой в области наследия и музеях, библиотеках, туризме, художественных организациях, издательской индустрии, СМИ, социальных и экологических аналитических центрах и духовных организациях.

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