Стеснительная панда умилила сеть

Поняв, что на нее все смотрят, медвежонок предпочел прикрыть мордочку лапами.

Оказывается, далеко не все панды любят быть в центре внимания и показывать зрителям веселые и милые трюки. Этот зверек из зоопарка в Китае очень застенчив.

Видео опубликовано на YouTube-канале iPanda.

Поняв, что на нее все смотрят, панда предпочла прикрыть мордочку лапами, что, конечно же, вызвало умиление как у очевидцев, так и у пользователей интернета, посмотревших видеоролик.

Впрочем, далеко не все склонны считать, что главная героиня отличается стеснительным характером. Некоторые зрители уверены, что панда только хотела вздремнуть, другие предположили, что она собиралась погреть нос лапами.

Как сообщал Курсор, ученые раскрыли удивительный секрет анатомии панд. У панды или бамбукового медведя на передних лапах имеется необычное образование, которое получило название «шестой палец». Это образование представляет собой видоизмененную сесамовидную кость конечности животного. Ученые дали ей название радиальный сесамоид.

Во время исследования ученые смогли выяснить историю эволюции этого «шестого пальца». Свыше 100 лет специалисты знали, что у панд есть «шестой палец», который облегчает животному удерживать стебли бамбука. Это упрощает процесс питания.

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