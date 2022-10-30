Стресс: какие продукты помогут уменьшить его влияние

Ферментированные продукты и пребиотики, регулярно добавляемые в рацион, могут существенно улучшить самочувствие и обеспечить хороший сон.

Стресс как неотъемлемая часть жизни современного человека накладывает неизгладимый отпечаток не только на психологическое, но и на физическое состояние человека. Снизить негативное влияние постоянного стресса и депрессии на организм помогут обычные продукты, пишет Science Alert.

Многие считают, что легче всего побороть стресс можно с помощью спорта и медитации, но эти способы, к сожалению, доступны не всем.

Поэтому ученые проанализировали самый простой и доступный всем способ — это еда. Некоторые ферментированные продукты и пребиотики являются эффективным средством для уменьшения стресса.

Ученые доказали значительное влияние диет на психическое здоровье людей, и не весь механизм этого воздействия изучен. Влияние диет объясняют связями нашего мозга и триллионов бактерий, живущих в кишечнике. С помощью кишечно-мозговой оси эти органы общаются.

Последнее исследование с участием 45 здоровых людей в возрасте 18-59 лет проводилось по вопросу влияния на организм ферментированных продуктов и пребиотиков.

Одна группа участников соблюдала диету Кирстена Бердинга, которая предполагала увеличение ферментированных продуктов и включала 6-8 порций фруктов и овощей, таких как лук, капуста, яблоки, бананы, зерновые и бобовые. Такую диету назвали психобиотической.

Оказалось, что эта группа испытывала меньший уровень стресса, чем у другая — не употреблявшая психобиотической пищи.

Кроме этого, наблюдались значительные изменения в уровне определенных ключевых химических веществ, производимых кишечными микробами. Некоторые из них связаны с психическим здоровьем. Поэтому это может объяснить уменьшение стресса. Результаты свидетельствуют о том, что в долгосрочной перспективе при борьбе со стрессом можно использовать специальные диеты.