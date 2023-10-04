По словам сотрудников похоронного бюро, таинственный мужчина стал настоящей легендой.

Спустя 128 лет вскоре наконец-то будет раскрыта тайна алкоголика Вилли, которого в свое время по ошибке мумифицировали.

Об этом сообщает The Sun.

Речь идет о мелком воре и пьянице, которого в народе прозвали Стоунменом Вилли. Он умер 19 ноября 1895 года от почечной недостаточности в тюрьме Рединга (штат Пенсильвания, США).

Когда мужчину арестовали, он решил назвать свое вымышленное имя. Из-за этого правоохранители не смогли сообщить его семье о смерти их родственника.

Пока шел поиск его родных, гробовщик, который экспериментировал с новыми методами бальзамирования, случайно мумифицировал тело. В итоге члены похоронного бюро Аумана добились разрешения на сохранение тела Вилли и слежение за процессом бальзамирования.

С конца XIX века тело Вилли, на которое надели костюм и красную ленту, лежало на всеобщем обозрении в погребальной конторе. Директор Кайл Бланкинбиллер утверждает, что покойный здесь известен не как мумия, а как "наш друг Вилли".

"Он стал такой иконой, легендарной частью не только прошлого Рединга, но, безусловно, и его настоящего", – поделился он.

Тем не менее спустя 128 лет после кончины алкоголика сотрудники похоронного бюро, вооружившись современными технологиями и историческими документами, наконец-то установили его личность. Настоящее имя мумифицированного назовут на этой неделе, когда его тело похоронят в земле 7 октября на территории местного кладбища.

Также "Курсор" сообщал, что в Германии мужчина несколько лет жил с умершей супругой в доме.

Помимо этого недавно популярная актриса умерла после увеличения ягодиц.