Мужчина несколько лет жил с умершей супругой в доме

Местные жители толком не заметили внезапного исчезновения женщины.

Житель Германии на протяжении более 3-х лет провел с телом своей умершей супруги в доме.

Об этом сообщает Das Ding.

Это произошло на территории небольшого городка Линдельбах, где живет около 500 человек. Единожды родственники решили навестить пару, но внезапно обнаружили мумифицированное тело женщины.

Они сразу же сообщили об этом полиции. Оказалось, что никто среди местного населения не обратил внимания на внезапное исчезновение женщины.

По словам соседей, на вопросы о супруге, которую они давно не видели, ее муж давал уклончивые ответы. В итоге они просто прекратили об этом расспрашивать.

Мэр Линдельбаха рассказал, что пара приехала в этом место 25 лет назад. Ее считали очень хорошей, но она вела замкнутый образ жизни.

О точной причине смерти женщины не сообщается. Эксперты не заметили очевидные признаки того, что перед ними жертва преступления.

Тем не менее то, что мужчина жил в одном доме с умершей супругой, привлекло внимание прокуратуры. Правоохранители уже ведут расследование для выяснения всех обстоятельств.

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