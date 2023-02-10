Такую ошибку совершают все: что нужно делать с яйцами перед приготовлением

Большинство инфекций погибают через несколько минут кипения в кипятке. Однако когда вы берете яйцо, то все возбудители остаются на руках и дальше вы их распространяете по всей кухне.

Эксперт также предупреждает: нельзя использовать яйца с трещинами на скорлупе и не мыть их. Возбудители могут попасть внутрь яйца, поэтому такие яйца не пригодны к употреблению, поскольку могут быть вредными для вашего здоровья. Для того чтобы продезинфицировать яйца нужна сода. Необходимо развести 1 ст. л соды на 1-3 литра воды и замочить яйца на 5-10 мин. После чего дать высохнуть или протереть насухо.

Еще один вариант дезинфекции — мыть непосредственно перед приготовлением с помощью экологичного средства для мытья посуды или мыла. Надо намылить каждое яйцо и сразу промыть водой.

Вымытые яйца могут храниться не более 5 дней. Немытые домашние куриные яйца можно хранить без холодильника до 2 недель, магазинные — не более 1 недели.

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