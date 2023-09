ТОП-5 продуктов, которые помогают похудеть и укрепить здоровье

Эти продукты помогут не только сбросить вес без усилий, но и улучшат ваш внешний вид, повысят работоспособность и активность.

Медики назвали пять универсальных продуктах, которые диетологи советуют потреблять для снижения веса.

Об этом пишет Eat this, Not That.

Крестоцветные овощи содержат огромное количество витаминов и микроэлементов. Цветная капуста, брокколи, листовая зелень и брюссельская капуста содержат мало калорий и углеводов и богаты насыщающей клетчаткой. Помимо этого, в их составе содержатся серосодержащие соединения глюкозинолаты, обладающие противораковыми свойствами. Они также полезны в укреплении здоровья сердца.

Цельнозерновые крупы содержат много питательных веществ и мало калорий, а также они дают возможность терпеть тягу к сахару и рафинированным углеводам.

Семена и орехи, такие как миндаль, фисташки, грецкие орехи, семена льна, тыквы и семена чиа, являются отличным дополнением к вашей программе похудения. Они богатый источник здорового противовоспалительного жира, растительного белка и клетчатки, которые поддерживают вас и помогают вам легче достичь целей по снижению веса.

Жирная рыба помогает значительно снизить вес. Дело в том, что она содержит много белка, низкакалорийна, а также богата полезными для сердца жирами. Исследования показали, что употребление в пищу жирной рыбы может способствовать снижению веса за счет регулирования уровня гормонов аппетита.

Авокадо богат клетчаткой и полезными жирами, минералами и витаминами. Согласно исследованиям, добавление половины авокадо в обед может вызвать чувство сытости в течение трех-пяти часов после еды. Другое исследование показало, что женщины, которые ежедневно употребляли авокадо, теряли значительно больше веса. Причина этого в том, что фрукт богат ненасыщенными жирами, которые снижают уровень полезного холестерина.

