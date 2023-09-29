ТОП-5 продуктов, которые помогают похудеть и укрепить здоровье

Медики назвали пять универсальных продуктах, которые диетологи советуют потреблять для снижения веса.
Об этом пишет Eat this, Not That.
Крестоцветные овощи содержат огромное количество витаминов и микроэлементов. Цветная капуста, брокколи, листовая зелень и брюссельская капуста содержат мало калорий и углеводов и богаты насыщающей клетчаткой. Помимо этого, в их составе содержатся серосодержащие соединения глюкозинолаты, обладающие противораковыми свойствами. Они также полезны в укреплении здоровья сердца.
Цельнозерновые крупы содержат много питательных веществ и мало калорий, а также они дают возможность терпеть тягу к сахару и рафинированным углеводам.
Семена и орехи, такие как миндаль, фисташки, грецкие орехи, семена льна, тыквы и семена чиа, являются отличным дополнением к вашей программе похудения. Они богатый источник здорового противовоспалительного жира, растительного белка и клетчатки, которые поддерживают вас и помогают вам легче достичь целей по снижению веса.
Жирная рыба помогает значительно снизить вес. Дело в том, что она содержит много белка, низкакалорийна, а также богата полезными для сердца жирами. Исследования показали, что употребление в пищу жирной рыбы может способствовать снижению веса за счет регулирования уровня гормонов аппетита.
Авокадо богат клетчаткой и полезными жирами, минералами и витаминами. Согласно исследованиям, добавление половины авокадо в обед может вызвать чувство сытости в течение трех-пяти часов после еды. Другое исследование показало, что женщины, которые ежедневно употребляли авокадо, теряли значительно больше веса. Причина этого в том, что фрукт богат ненасыщенными жирами, которые снижают уровень полезного холестерина.
«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые мешают вам похудеть. В списке, среди прочего, находится сахар и белый хлеб, поэтому их следует минимизировать в рационе.