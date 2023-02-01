Тренер по здоровому образу жизни поделилась тремя жизненно важными советами для долгосрочной потери жира

Чтобы узнать о некоторых из лучших советов, которые могут помочь в долгосрочной и устойчивой потере веса, SheFinds.com поговорили с тренером по здоровому образу жизни Джоанной Вен, основательницей Spices & Green. Она сказала, что все дело в сочетании здоровой, питательной диеты с эмоциональным здоровьем.

№1. Ешьте продукты, которые лечат

Ни для кого не секрет, что ваша диета является одним из наиболее важных факторов, когда речь идет о потере веса. Вэнь отмечает, что «употребление сбалансированной, богатой питательными веществами диеты, полной здоровых продуктов, таких как нежирные белки, сложные углеводы, фрукты и овощи, может оказать большое влияние на уровень энергии, регулирование уровня сахара в крови, пищеварение и общее состояние здоровья».

В дополнение к этим компонентам, по ее словам, добавление в смесь правильных специй может помочь предотвратить воспаление, что также может помочь вам в усилиях по снижению веса: «Добавление специй и трав с противовоспалительными свойствами, таких как имбирь и куркума, может помочь в уменьшение воспаления, связанного с ожирением».

И не забывайте о важности клетчатки! «Потребление достаточного количества растительных источников, богатых клетчаткой, также может принести многочисленные преимущества для здоровья, такие как улучшение пищеварения и повышение уровня сытости», — добавляет Вэнь.

Наконец, не забудьте свести сахар и другие обработанные ингредиенты к минимуму. «Сокращение или полный отказ от обработанных или сладких продуктов может привести к устойчивым долгосрочным результатам потери жира», — говорит она.

№ 2. Овладейте своим эмоциональным контролем

Даже если вы знаете, что вам следует есть, а что нет, а также сколько вы должны есть, придерживаться диеты может быть сложно по нескольким причинам, включая тот факт, что вы можете быть склонны к эмоциональному перееданию. Вот почему так важно контролировать свои эмоции, если вы хотите похудеть. «Обуздание своих эмоций — ключ к контролю над едой, — говорит Вэнь. — Помнить, почему и когда вы едите, а также осознавать любое бессознательное пищевое поведение — неотъемлемая часть более здорового отношения к еде».

Итак, как вы можете это сделать? Она говорит, что вы должны «начать с пристального внимания к тому, как определенные эмоции могут заставить вас импульсивно стремиться к удовлетворению через еду», и «осознать триггеры, которые вызывают тягу, и научиться обрабатывать эти побуждения через свое тело — вместо того, чтобы реагировать, сопротивляться и избегать этих эмоций, просто дотрагивайтесь до еды для утешения».

№3. Поднимите самооценку

У каждого есть что-то, что он хотел бы изменить в себе, будь то вес или что-то другое. Тем не менее, принятие себя и здоровое представление о себе чрезвычайно важны, даже когда вы идете по пути похудения.

«Ваш образ самого себя — это то, как вы себя видите, и истории, которые вы рассказываете себе о том, кто вы есть, — объясняет Вэнь. — Многие из этих историй или мыслей о себе — это шаблоны, которые вы усвоили из своего детства, поэтому вы можете даже не осознавать, что думаете о них». И, как оказалось, эти убеждения могут удерживать вас от ваших целей по снижению веса.

«Возможно, у вас есть представления о своем теле и весе, такие как «это в моей генетике» или «женщины в моей семье ширококостные», которые вы принимаете как факты, потому что так долго держались за них, — говорит Вэнь. — Но что, если это ограничивающие убеждения, которые не являются фактами?»

Выявление ограничивающих убеждений, подобных этим, и работа над их изменением или заменой более полезными убеждениями значительно облегчит вам процесс похудения с течением времени.

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