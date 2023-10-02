Три опасные привычки, которые следует избегать в пожилом возрасте

Особенно важно следить за рационом и физической активностью, чтобы укрепить свое состояние здоровья.

Забота о здоровье становится особенно важной по мере старения. Пожилые люди должны осознавать роль питания и гидратации в поддержании хорошего самочувствия. Но есть три опасные привычки, которые могут нанести вред здоровью, а поэтому от них следует отказаться.

Об этом на своем Telegram-канале рассказала врач Мария Вороненко.

По словам специалиста, первая плохая привычка - недостаток воды в организме. С возрастом чувствительность к жажде уменьшается, и многие пожилые люди пренебрегают достаточным потреблением воды. Это может привести к обезвоживанию, что в свою очередь может вызвать проблемы с почками, ухудшение памяти и концентрации внимания.

Вторая вредная привычка - дефицит белка в рационе. С возрастом человеческий организм становится менее способным ассимилировать белок, что может привести к утрате мышечной массы и ослаблению иммунной системы. Пожилым людям важно обогащать рацион белковыми продуктами, такими как мясо, рыба, яйца и бобовые.

Третья опасная привычка - поздние ужины. Такие приемы пищи могут спровоцировать ряд проблем, включая повышенный риск развития диабета и метаболических нарушений. Это связано с тем, что организм в ночное время менее активен и менее способен эффективно обрабатывать углеводы. Рекомендуется ужинать за несколько часов до сна и предпочитать легкие, богатые продукты.

"Курсор" писал ранее, что употребление жирной и жареной пищи мешает пожилым людям нормально засыпать.