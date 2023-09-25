Три пса объединили усилия в желании завладеть едой хозяйки

От умных и послушных бордер-колли женщина такого не ждала.

Жительница Норвегии Лини Фатланд Фрейстад стала свидетелем преступления: трое ее питомцев — бордер-колли Харли и Генри и корги Хьюго — сговорились и стянули еду прямо с кухонной плиты.

Соответствующее видео опубликовано в Instargam-канале funnybubbledogs.

Увидев эту хитрую троицу на кухне, Лини не поверила своим глазам. Ладно еще корги — этот парень все время резвится, но вот от умных и послушных бордер-колли хозяйка такого не ждала.

Коротконожка Хьюго пытался забраться на кухонный стол, но по понятным причинам сделать этого не смог. И тогда Харли и Генри любезно согласились подставить ему свои крепкие спины. Корги воспользовался ими как подставкой, дотянувшись до еды, оставленной на кухонной плите, и был пойман на горячей хозяйкой.

Та успела снять происходящее на видео, которое подписала «Корги и его сообщники».

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Напомним, хозяйка насилу оттащила пса от бара и насмешила посетителей. Домашние любимцы тоже любят ходить по пабам. Забавная собачка породы эрдельтерьер по прозвищу Гренсон развеселила посетителей и стала популярной в сети.

Видео с его проделкой набрало более 69 тысяч просмотров. На кадрах можно увидеть, как владелица собачки Кейт Торни спокойно гуляла по центру города, как вдруг четвероногий решил изменить их планы. Он начал тащить женщину к пабу. Посетители заведения не могли удержаться от смеха.

Как сообщал Курсор, исследователи из Университета Этвеша Лоранда в Венгрии провели исследование, сосредоточенного на том, почему собаки склоняют голову набок и вопросительно смотрят на хозяев. Результаты исследования свидетельствуют о том, что это поведение является признаком интеллекта у собак.

Ранее Курсор писал о наиболее «проблематичных» породах собак, которые нежелательно заводить начинающим собаководам.