Ученые исследовали молнии, которые в 100 раз мощнее тех, к которым мы привыкли

Исследователи все еще ищут ответы на вопрос, почему возникают такие молнии. По какой-то причине электрические разряды в грозовом облаке подавляются и идут в другую сторону.

Американские ученые смогли изучить огромную молнию, которая поднялась на 100 км над грозовыми облаками в Оклахоме. Такое явление считается неосязаемым. Его называют огромный джет.

Джет унесл почти 300 кулонов электрического заряда в ионосферу, почти до уровня атмосферы, где начинается космос. Зарегистрированная вспышка имела два потока частиц — холодный при температуре 200 градусов и горячий при температуре 4700 градусов. Для сравнения, в обычной молнии — всего 5 кулонов.

Мы смогли создать модель этого джету в трех измерениях с помощью данных действительно хорошего качества. Эти данные позволили нам провести углубленный анализ этого джета и реконструировать процессы, происходящие внутри нее», — сказал Леви Боггс, научный сотрудник Технологического института Джорджии.

Джеты появляются от 1 000 до 50 000 раз в год.

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