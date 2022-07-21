Ученые нашли на Земле новых разумных существ

Пчелы способны распознавать человеческие лица, обучаться и обладают интеллектом, что обязывает человечество изменить свое отношение к этим насекомым.

Пчелы, играющие ключевую роль в опылении растений и создании биоразнообразия, являются не только высокоинтеллектуальными, но и по-настоящему разумными существами, обладающими эмоциями, считает Ларс Читтка, ученый из Лондонского университета королевы Марии.

Он изучает пчел уже 30 лет, и его эксперименты показывают, что пчелы способны распознавать человеческие лица, обучаться и обладают интеллектом, что обязывает человечество изменить свое отношение к этим насекомым.

«Наши эксперименты показывают, что у пчел есть некоторое сознание, некоторые эмоции, поэтому их можно считать разумными существами. Они также очень умные насекомые», — говорит Читтка.

Ученый пришел к таким выводам в результате нескольких экспериментов с рабочими пчелами.

«В одном исследовании мы обнаружили, что пчелы могут распознавать человеческие лица. Насекомым требуется от 10 до 20 тренировок, чтобы научиться этому. Когда пчела подлетала к нужной картинке, она получала сахарную глазурь. В ходе эксперимента пчелы научились указывать на человеческие лица, которые соответствовали сахарному вознаграждению. То есть из множества плохих фотографий они выбирали ту, которую хотели», — говорит Читтка.

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