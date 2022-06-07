Уровень попыток самоубийства ниже у женщин, использующих гормональные контрацептивы — исследование

Полученные данные противоречат недавним исследованиям, в которых предполагалось, что гормональные контрацептивы, такие как противозачаточные таблетки, связаны с более высоким риском попыток самоубийства, что вызывает опасения по поводу безопасности.

Новые исследования показывают, что уровень попыток самоубийства у женщин, использующих гормональные контрацептивы, ниже, чем у женщин, которые их не используют.

Об этом сообщает Independent.

Исследователи говорят, что гормональные контрацептивы являются одними из наиболее широко используемых препаратов.

Согласно мнению врачей, женщины, особенно молодые, имеют более высокий уровень депрессии и попыток самоубийства, чем мужчины того же возраста.

Первоначальные отчеты за 2018 и 2020 годы указывали на то, что использование гормональных контрацептивов было связано с более высоким числом/риском самоубийств и попыток самоубийства.

Исследователи из Хельсинкского университета использовали несколько финских национальных баз данных, чтобы сравнить уровень попыток самоубийств среди женщин, использующих гормональные контрацептивы и лиц, не применяющих гормональные контрацептивы, с использованием данных за 2017–2019 годы.

Они взяли результаты у 587 823 женщин, что составляет около 50% от общего числа женщин в возрасте от 15 до 49 лет, и обнаружили, что половина из них использовала гормональные противозачаточные средства, включая таблетки, имплантаты, пластыри и кольца.

Исследование показало, что уровень попыток суицида между пользователями гормональных контрацептивов и теми, кто их не использует, был одинаково высок у женщин в возрасте от 15 до 19 лет, но уровень самоубийств снизился в более старших возрастных группах.

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