Ученые нашли свидетельство самой древней ампутации в человеческой истории

На Борнео, третьем по величине острове на Земле, археологи раскопали скелет, указывающий на успешное проведение доисторической хирургической операции.

Исследователи нашли древний скелет подростка, у которого отсутствовала нижняя часть ноги. Конечность оказалась не сломанной или разбитой, а аккуратно удаленной.

Об этом сообщает Smithsonian Magazine.

Ученые изучили остатки и пришли к выводу, что 31 тысячу лет назад молодой охотник-собиратель прошел через настоящую ампутации. Его искусно отрезанной конечности удалось зажить, и он выжил после операции, несмотря на смертельный риск потери крови и инфекции. На дошедших до наших дней фрагментах большеберцовой и малоберцовой костей присутствовал нетипичный костный нарост.

Его можно сравнить с разрастанием, которое наблюдается в современных клинических случаях ампутаций. Дальнейшее изучение показало, что произошло развитие атрофии в кости – это указывает на то, что оставшаяся часть ноги представляла собой культю с ограниченным использованием. Эти изменения длились 6-9 лет.

«Это подтверждает, что пациент не инфицировался, а сама операция не была смертельной», – поделился археолог из Университета Гриффита в Австралии Тим Мэлони.

Это показывает, что у некоторых собирателей Юго-Восточной Азии были существенные знания о медицине и всякого рода хирургических операций задолго до того, как произошла неолитическая революция (примерно 12 тысяч лет назад). Как минимум, для успешного проведения подобной операции доисторическим людям должна была быть хорошо известна анатомия.

Дело в том, что они резали не только кости, но также мышцы, вены и нервы. В этом случае пациент мог истечь кровью и впасть в смертельный шок, но все обошлось. Более того, этот человек в таком состоянии смог прожить долгие годы, потому что соплеменники за ним ухаживали и помогали ему.

«Какие бы методы ни применялись, они явно работали, что привело к хорошо зажившей ампутации без каких-либо устойчивых скелетных признаков осложнений или инфекций. В течение многих лет пациент получал постоянную помощь от общины, ведя подвижный образ жизни в гористой местности тропического леса», – добавили ученые.

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