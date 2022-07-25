Ученые научились точнее определять биологический возраст

Ученые выяснили, что новый метод определения биологического возраста может увеличить точность исследований и уменьшить отклонение всего до полутора лет.

Эпигенетические часы — общепринятые биомаркеры старения, рассчитываемые на основе данных об уровне метилирования ДНК, могут быть удивительно ненадежными. Ученые выяснили причину этого и повысили их точность.

Ученые выяснили, что технический шум может вызывать отклонения в оценках до 9 лет. Это, конечно, ограничивает полезность метода эпигенетических часов. Поэтому исследователи разработали вычислительное решение для повышения надежности. Переобученные компьютерные версии шести эпигенетических часов стали более точными — до 1,5 лет.

По словам исследователей, высокая надежность часов имеет решающее значение для применения в персонализированной медицине и борьбе со старением. «Эпигенетические часы могут сначала показать, что вам 50 лет в одном тесте, а затем 59 лет в следующем… Сейчас для большинства тестов два измерения, сделанные в одно и то же время, будут отличаться менее чем на год», — пояснили авторы исследования.

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