Вредно ли пить остывший чай

В похудении чай может быть более эффективным, чем спорт.

Эксперты провели исследования и установили, что нет никаких доказательств того, что можно повредить своему здоровью, если не употребить чай почти сразу же после заваривания.

Об этом сообщает NCBI.

Эти выводы подтверждаются сразу двумя исследованиями. В рамках первого эксперты дополнительно выяснили, что наличие в зеленом чай катехина и кофеина помогает похудеть.

К эксперименту привлекли 132 женщины с избыточным весом, которые были разделены на две группы. Все они уделяли 180 минут еженедельно физическим упражнениям.

Первая группа употребляла зеленый чай с содержанием 25 мг катехина и 39 миллиграмм кофеина, а вторая – только занималась спортивными упражнениями. Спустя четыре месяца было установлено, что участники из первой группы потеряли больше килограммов, чем из второй.

К другому исследованию привлекли 76 тысяч участников, которые употребляли шесть чашек чая ежедневно. Согласно результатам исследования, у них снизился риск развития болезней сердца и сосудов. По итогам нескольких экспериментов ученые так и не установили, что остывший чай может негативно повлиять на человеческий организм.

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