Ученые назвали дату появления на Земле нового континента

Эксперты провели исследование и утверждают, что примерно через 200-300 миллионов лет из-за постоянного движения тектонических плит произойдет столкновение континентов, которые образуют новый суперконтинент.

Ученый из Кертинского университета Чуань Хуан полагает, что в середине новообразования будет находиться огромная пустыня. Помимо этого, «большая часть суши на планете сольется воедино».

Об этом сообщает Zme Science.

Известно, что на протяжении всего своего существования Земля неоднократно меняла свой облик. Это связано с движением так называемых тектонических плит, которые постоянно перемещаются со скоростью примерно несколько сантиметров в год.

В перспективе нескольких лет и даже тысячелетий результат этих процессов незаметен, но если бы мы могли переместиться на миллионы лет назад – разница была бы колоссальной. За последние 2 миллиарда лет истории Земли континенты сталкивались друг с другом каждые 600 миллионов лет, что может ждать планету и в будущем.

Ученые считают, что одни плиты движутся навстречу друг другу, некоторые удаляются, а порой и вовсе просто сталкиваются. Например, сейчас Атлантика в год растет со скоростью несколько сантиметров, а Тихий океан, наоборот, сокращается.

Исследователь Чуань Хуан полагает, что примерно через 280 миллионов лет сформируется новый суперконтинент Амасия, в ходе чего большая часть суши на планете сольется воедино. Это событие может значительно повлияют на Землю.

Так, снизится уровень моря, а на внутренней части суперконтинента, отрезанной от влажных ветров, будут крайне засушливые перепады температур. По словам исследователей, большая часть суши Амасии сгруппируется вокруг той же широты, что и в данный момент истории.

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