Ученые назвали худшее время обеда для тех, что соблюдает диету

Эксперты говорят, что время приема пищи может влиять на то, как организм на нее реагирует и как она в итоге сказывается на фигуре.

Согласно исследованию, опубликованному в Американском журнале клинического питания, людям, которые пытаются сбросить вес, нужно быть внимательнее к времени приема пищи. Ведь в разные периоды дня еда по-разному усваивается и по-разному воспринимается организмом.

Об этом пишет womanel.

Ученые обнаружили, что обед после 15:00 приводит к меньшей потере веса. С научной точки зрения, так происходит потому, что голод контролируется циркадными ритмами (так называемыми внутренними часами). Поэтому, когда вы едите позже в течение дня, вашему организму может быть труднее перерабатывать калории.

В ходе исследования специально изучался белок перилипин. Как оказалось, он играет важную роль в сжигании жира по всему телу. Во время исследования люди с генетической вариацией этого белка, которые обедали после 15:00, худели намного хуже, чем те, кто ел обед до этого времени.

Сокращение количества потребляемых калорий и повышение уровня активности по-прежнему являются наиболее важными факторами в похудении. говорят эксперты. Однако вам действительно нужно постараться обедать не позже 15:00. Согласно другому исследованию, лучшее время для обеда – между 12:30 и 13:00.

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