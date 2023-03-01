Ученые назвали лекарство, повышающее риск деменции

Новое открытие может радикально пересмотреть подход к лечению пациентов с определенной проблемой со здоровьем.

Ученые в рамках нового исследования выяснили, что регулярный прием препаратов против запоров повышает риск развития деменции.

Об этом сообщает Neurology.

По словам врача из Шэньчжэнского института передовых технологий Фэн Ша, слабительные средства популярны среди людей среднего и пожилого возраста. Однако вследствие регулярного приема таких лекарств может измениться микробиом кишечника, нарушив передачу сигналов от кишечника к мозгу или повысив выработку токсинов в кишечнике, способных влиять на мозг.

В ходе исследования ученые изучили данные базы Британского биобанка, касающиеся 502 229 человек (сначала без деменции в анамнезе). Их средний возраст составил 56,5 лет, 273 251 (54,4%) участников являлись женщинами. Более 18 тысяч (3,6%) среди них регулярно пользовались слабительными средствами большинство дней на протяжении месяца.

При анализе также учитывался фактор социально-демографических характеристик, образа жизни, состояния здоровья, семейного анамнеза и приема различных лекарств. В среднем за участниками наблюдали почти по 10 лет. В итоге у 218 человек (1,3%), которые регулярно использовали слабительные, и у 1969 участников (0,4%), не принимавших их постоянно, развилась деменция.

Ученые уточнили, что результаты этого исследования нужно будет перепроверить в будущем. В случае их подтверждения, по словам экспертам, медикам нужно будет рекомендовать пациентам с запорами в первую очередь менять образ жизни, а именно: пить большее количество воды, вести активный образ жизни и употреблять продукты, имеющие высокое содержание клетчатки.

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