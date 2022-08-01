Глава ООН призвал уничтожить все ядерное оружие в мире

Антониу Гутерриш на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия заявил, что только полное уничтожение ядерного оружия может быть гарантией того, что оно не будет применено.

Риски применения ядерного оружия достигли уровня, наблюдавшегося во времена холодной войны. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Человечество стоит перед угрозой забыть уроки, извлеченные из атак на Хиросиму и Нагасаки. Геополитическая напряженность достигла новых высот», — сказал он.

Гутерриш призвал мир полностью уничтожить ядерное оружие.

«Снижения рисков недостаточно. Уничтожение ядерного оружия — единственная гарантия того, что оно не будет применено. Мы должны неустанно работать над достижением этой цели», — сказал Генеральный секретарь ООН.

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