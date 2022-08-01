Глава ООН призвал уничтожить все ядерное оружие в мире

Риски применения ядерного оружия достигли уровня, наблюдавшегося во времена холодной войны. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.
«Человечество стоит перед угрозой забыть уроки, извлеченные из атак на Хиросиму и Нагасаки. Геополитическая напряженность достигла новых высот», — сказал он.
Гутерриш призвал мир полностью уничтожить ядерное оружие.
«Снижения рисков недостаточно. Уничтожение ядерного оружия — единственная гарантия того, что оно не будет применено. Мы должны неустанно работать над достижением этой цели», — сказал Генеральный секретарь ООН.
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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!