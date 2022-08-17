Ученые раскрыли новый удивительный факт о Луне

Ученые, представляющие Йельский университет, назвали Луну возможным кладбищем для межзвездных объектов. Дело в том, что спутник за историю Земли был самым частым свидетелем появления «гостей» из-за границ Солнечной системы.

Межзвездные объекты отличаются от других космических тел более высокой скоростью столкновения с поверхностью планеты. Гидродинамическое моделирование показало, что в этот момент они разгоняются до 100 км/час. От такого удара должен остаться кратер, но на Земле такие образования встречаются не часто. Соответственно, чаще всего столкновение происходит с Луной.

Свои выводы ученые изложили в статье Earth and Planetary Astrophysics.

Ученые со всего мира мечтают изучать лунную поверхность. Развитые страны уже готовят экспедиции, которые будут иметь огромное значение для науки. В ходе миссий можно изучить состав грунта и горных пород. Высока вероятность, что астрономам повезет найти там частицы межзвездных объектов.

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