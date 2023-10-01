Ученые назвали причины как можно чаще есть свежую морковь

Специалисты рассказали о полезных свойствах моркови, о которых многие и не догадываются.

Морковь является одним из самых питательных продуктов, который доступен всем. Но многие недооценивают этот корнеплод и даже не представляют, от какого количества проблем со здоровьем он может защитить.

Об этом пишет Realsimple.

Забота о зрении. Морковь богата бета-каротином, который в организме превращается в витамин А. Этот витамин необходим для поддержания здоровья глаз и помогает предотвратить различные проблемы с зрением.

Защита кожи. Витамин А, содержащийся в моркови, также играет важную роль в защите кожи. Исследования показали, что потребление большего количества витамина А и каротиноидов связано с уменьшенным риском развития рака кожи.

Улучшение пищеварения. Морковь богата клетчаткой, которая способствует длительному ощущению сытости и помогает предотвратить запоры. Растворимая и нерастворимая клетчатка в моркови поддерживают здоровье пищеварительной системы.

Забота о сердце. Морковь содержит калий и фитонутриенты с антиоксидантными свойствами, такие как каротиноиды и полифенолы. Эти вещества, в сочетании с клетчаткой, могут помочь в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и снижении риска, связанного с высоким уровнем холестерина.

Морковь имеет низкий гликемический индекс и практически не влияет на уровень сахара в крови, что делает ее хорошим продуктом для диабетиков. Стабильный уровень сахара в крови также способствует стабилизации веса, энергии и настроения.

Не забывайте, что употребление моркови должно быть умеренным, чтобы избежать избытка бета-каротина, который может временно окрасить кожу в оранжевый цвет. Это состояние, известное как "каротинемия", не представляет опасности для здоровья и исчезнет, когда уменьшится потребление бета-каротина.

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