Ученые обнаружили эффективный способ повысить урожаи в условиях засухи

Этот метод давно известен человечеству и был одной из древнейших техник выращивания сельскохозяйственных культур.

Ученый-эколог Морган Руэль из Университета Кларка изучил традиции выращивания злаковых на Кавказе, в Греции и Африке и обнаружил удивительный способ получения богатого урожая вне зависимости от погодных условий. Об этом сообщает портал Science Alert.

Отмечается, что этот способ давно известен человечеству. Он используется уже около трех тысяч лет, и по всей видимости, был одной из древнейших техник выращивания сельскохозяйственных культур. В наши дни он используется немногими домохозяйствами и никогда — в промышленных масштабах.

Способ заключается в посадке смеси культур: пшеницы, риса, ржи, проса и других. Все они требуют разных условий для созревания, а значит, что бы не произошло с погодой на протяжении сезона — урожай все равно будет.

Руэль и его коллеги протестировали методику и обнаружили, что она обеспечивает более высокую стабильность в изменяющихся условиях. Варьируя состав смеси каждый сезон, фермеры могут застраховаться от воздействия климата.

От изменений климата страдают как бедные, так и богатые регионы с хорошо развитым сельским хозяйством. Например, Австралия, урожаи злаков в которой которой всего за 15 лет (1990−2015) снизились на 30%.

Помимо устойчивости подобной смеси к климату удалось установить и другие преимущества. Ученые утверждают, что в смеси каждая из культур показывает большую урожайность.

Кроме того комбинированный посевной материал лучше влияет на экосистему, в которой он произрастает, а также имеет большую устойчивость к насекомым.

Как сообщал Курсор, новая израильская разработка поможет справиться с нехваткой пшеницы. Lavie Bio, дочерняя компания Evogene, занимается биологическим сельским хозяйством и стремится привнести инновации в мировую пищевую промышленность.

Компания специализируется на разработке продуктов на основе микробиома, бактерий, обнаруженных в естественной среде роста растений, для повышения урожайности, качества и устойчивости сельскохозяйственных культур.

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