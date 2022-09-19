Новая израильская разработка поможет справиться с нехваткой пшеницы

Lavie Bio разрабатывает продукты на основе бактерий, обитающих в естественной среде произрастания растений, которые помогают повысить урожайность, качество и устойчивость селхозкультур.

Многие эксперты утверждают, что процесс разработки и адаптации передовых технологий в области сельского хозяйства необходимо срочно активизировать, чтобы прокормить растущее население мира.

Это утверждение недавно усилилось в связи с глобальным дефицитом пшеницы из-за вторжения россии* в Украину, крупного производителя пшеницы, и заметным ростом цен в Израиле и во многих других странах.

Lavie Bio, дочерняя компания Evogene, занимается биологическим сельским хозяйством и стремится привнести инновации в мировую пищевую промышленность. Компания специализируется на разработке продуктов на основе микробиома, бактерий, обнаруженных в естественной среде роста растений, для повышения урожайности, качества и устойчивости сельскохозяйственных культур.

Новый продукт компании позволяет значительно увеличить урожай пшеницы благодаря покрытию семян пшеницы, которое помогает растениям оптимально получать из почвы питательные вещества, такие как фосфор, сера и железо, и, таким образом, увеличивать урожай.

Компания заявляет, что эти улучшения в использовании питательных веществ пшеницей приводят к повышению устойчивости к изменяющимся и сложным условиям окружающей среды, таким как недостаток воды, изменения климата и адаптация к районам выращивания.

Эта разработка стала возможной благодаря движку вычислительной технологии под названием MicroBoost AI, разработанному материнской компанией Evogene. Этот движок сочетает в себе передовые вычислительные возможности больших данных и ИИ, а также обширные биологические знания.

Продукт был запущен в этом году впервые в Северной Дакоте после обширных полевых испытаний, которые длились четыре года. Испытания показали, что использование этого продукта может способствовать увеличению урожая примерно на 3-4 бушеля (90-120 кг) с акра (1 акр = 4 дунама).

Офер Хабиб, генеральный директор Evogene, заявил, что необходимо быстро ускорить переход от низкотехнологичного сельского хозяйства к сельскому хозяйству, основанному на передовых технологиях, что приведет к увеличению урожайности и повышению долговечности наряду со снижением затрат с упором на устойчивость.

Биотехнологические компании лидируют в этом направлении благодаря инновационным и богатым знаниями продуктам, которые удовлетворяют потребности как фермеров, так и окружающей среды. Он добавляет, что необходимы решения основных проблем, с которыми столкнется мировая сельскохозяйственная отрасль и человечество в ближайшие несколько лет.

Также Хабиб говорит, что если сегодня не инвестировать в передовые технологии для улучшения посевов, это приведет к тяжелому и даже опасному кризису для всех людей. Звучит как пророчество гнева, но это катящийся снежный ком, который нужно остановить прямо сейчас.

Существует насущная потребность в решениях для повышения урожайности пшеницы и других культур, и путь вперед лежит через инновационные, новаторские научные и технологические разработки.

Ранее Курсор писал о том, что Израиль разрешил беспошлинный импорт популярных овощей. В министерстве сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля отметили, что в целях сбалансирования цен, разрешили свободный импорт некоторых овощей.

Курсор сообщал, что руководители сельскохозяйственной отрасли направили письмо ряду важных государственных лиц Израиля касаемо «немедленного прекращения снижения таможенных пошлин на импорт фруктов и овощей» до момента заключения соглашения, которое сможет обеспечить будущее сельского хозяйства в стране.

Напомним, что пчеловоды страны обеспокоены намерением министра сельского хозяйства Одеда Форера разрешить увеличение импорта меда в Израиль.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!