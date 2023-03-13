Ученые обнаружили коньки, которым более 3 тысяч лет

Археологи нашли более чем 3000-летние коньки, сделанные из бычьих и конских костей, в руинах Гаотай (Синьцзян-Уйгурский автономный район, северо-запад Китая).

Об этом сообщает Arkeo News.

Синьцзян, расположенный на пересечении Китая, Монголии, Казахстана и Кыргызстана, является горным регионом, широко известным как родина лыжного спорта. Наскальные рисунки, обнаруженные в горном массиве, изображают охотников на лыжах. Им около 10 тысяч в лет. Алтайцы, живущие в этом районе, сохраняют древнюю традицию ручного изготовления деревянных лыж для передвижения.

Исследователь регионального института культурных реликвий и археологии в Синьцзян Руан Цюрун, говорит, что коньки нашли в гробнице 16-го и 15-го веков до нашей эры в руинах Гаотай. Неизвестно, пользовались ли коньками для повседневного транспорта или для охоты.

Они сделаны из прямого куска кости с просверленными в нем отверстиями на обоих концах, что позволяло прикреплять их к обуви. В отличие от современных коньков, получившееся «лезвие» невероятно плоское, но оно служило режущей кромкой, позволявшей владельцу скользить по льду.

Хотя неясно, использовались ли коньки для охоты, транспорта или для других целей. Археологи говорят, что они очень похожи на костяные коньки, обнаруженные в древней Европе. По их словам, это демонстрирует явное свидетельство общения между Китаем и Европой в бронзовом веке.

Открытие демонстрирует факт ранних региональных обменов в Евразии и предоставляет ценные материалы для изучения происхождения фигурного катания в Китае, говорит Руан. На месте захоронения также нашли десятки деревянных частей транспортных средств, в том числе 11 цельных деревянных колес, а также сотни гончарных изделий, каменных орудий труда, костей животных и бронзовых изделий, а также другие реликвии.

«Судя по разбросанным частям, мы полагаем, что эти деревянные детали транспортных средств были брошены их владельцами, намеренно отделены и закопаны во время создания гробницы», – рассказали ученые.

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