Ученые обнаружили неожиданный источник света во Вселенной

Очень-очень слабо пространство между звездами светилось оптическим светом. Этот свет называется космическим оптическим фоном, слабым свечением всех источников света во Вселенной за пределами нашей галактики. Странным было зафиксированное количество света. Света было значительно больше, чем предполагалось учеными.

В новой статье, которая была опубликована в журнале Physical Review Letters, ученые излагают возможное объяснение избытка оптического света: побочный продукт невидимого взаимодействия темной материи.

«Результаты этой работы дают потенциальное объяснение избыточному космическому оптическому фону, которое допускается независимыми наблюдательными ограничениями и которое может ответить на один из вопросов. самые давние неизвестные в космологии: природа темной материи», — заявила группа ученых во главе с астрофизиком Хосе Луисом Берналем из Университета Джона Хопкинса.

У ученых много вопросов о Вселенной, но темная материя — один из самых неприятных. Это таинственная масса во Вселенной, ответственной за создание гораздо большей гравитации в концентрированных точках, чем должно быть. Галактики, например, вращаются быстрее, чем должны, под действием гравитации, создаваемой массой видимой материи.

Искривление пространства-времени вокруг массивных объектов больше, чем должно быть, если бы ученые рассчитывали искривление пространства, основываясь только на количестве светящегося материала. Но что бы это ни создавало этот эффект, они не могут обнаружить его напрямую. Единственный способ узнать, что она существует, это то, что ученые просто не могутобъяснить эту дополнительную гравитацию.

По словам учены, примерно 80% вещества во Вселенной составляет темная материя. Однако, есть предположения, что это может быть. Одним из кандидатов является аксион, который принадлежит к гипотетическому классу частиц, впервые концептуализированных в 1970-х годах для решения вопроса о том, почему сильные атомные взаимодействия следуют так называемой симметрии зарядовой четности, хотя большинство моделей говорят, что в этом нет необходимости.

Как оказалось, аксионы в определенном диапазоне масс также должны вести себя точно так же, как ученые ожидают, и темная материя. по их словам есть возможный способ обнаружить их — потому что теоретически ожидается, что аксионы распадаются на пары фотонов в присутствии сильного магнитного поля.

Ученые ищут источники этих фотонов. Трудность заключается в том, чтобы отделить их от всех других источников света во Вселенной, и здесь в дело вступает космический оптический фон. Этот фон сам по себе очень трудно обнаружить, так как он очень тусклый.

Но сканер дальнего действия (LORRI) на борту New Horizons, возможно, является лучшим инструментом для этой работы. Ученые предположили, что избыток, обнаруженный New Horizons, является продуктом, приписываемым звездам и галактикам, которые ученые не могут видеть. И этот вариант все еще очень актуален.

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