Ученые обнаружили новую опасность в заменителях сахара

Новое исследование показало, что последствия его употребления могут передаваться по наследству.

Медицинский колледж при Университете штата Флорида (США) провел исследование, чтобы выяснить возможное влияние аспартама на интеллектуальные способности.

Об этом сообщает "Scientific Reports".

В предыдущем исследовании ученые уже обнаружили связь между аспартамом и тревожным поведением мышей, а также увидели, что эффект передался на два поколения лабораторных животных.

Ученые решили проверить, как аспартам влияет на когнитивные функции, учитывая, что эмоциональный фактор играет роль при обучении (эмоциональная окраска помогает запомнить информацию). Двум группам мышей в течение 16 недель давали воду с разным содержанием аспартама – 0,015% и 0,03%. Эти дозировки соответствуют 7% и 15% от максимальной суточной нормы потребления аспартама для людей, установленной Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США. Контрольная группа мышей получала чистую воду.

Через 4, 8 и 12 недель после начала эксперимента проводились когнитивные тесты на мышах. Одним из таких тестов был лабиринт Барнса, где мышам нужно было найти безопасное место среди 40 отверстий на круглой поверхности.

Мыши из контрольной группы находили нужное отверстие быстро, в то время как те, которые пили воду с аспартамом, требовали гораздо больше времени для освоения задачи. Кроме этого, когда самцов из группы, которой давали воду со сладким вкусом от аспартама, скрестили с самками, которые не употребляли аспартам, у их потомства в первом поколении, включая оба пола, также наблюдались проблемы с обучением и памятью.

Однако на следующем поколении эффект уже не проявился. Ученые предположили, что влияние аспартама может быть связано с изменениями в сперме подопытных животных

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