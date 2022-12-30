Ученые обнаружили совершенно новую ветвь на Древе жизни

Стволы состоят из трех широких групп, называемых доменами — Бактерии, Археи и Эукариоты, которые затем разветвляются на царства, такие как животные и грибы. Оттуда ветви становятся все более и более конкретными, пока вы не достигнете отдельных видов. Новое открытие добавляет к дереву довольно крупную ветвь — Провору. Эти формы жизни составляют категорию, неофициально называемую «супергруппой», которая находится ниже доменов и может включать несколько царств.

Исследование было опубликовано в журнале Nature.

«Это древняя ветвь древа жизни, которая примерно так же разнообразна, как царства животных и грибов вместе взятые, и никто не знал, что она там была», — сказал доктор Патрик Килинг, старший автор исследования.

Члены супергруппы Provora — крошечные организмы, которых команда называет «львами микробного мира». Это потому, что они охотятся на других микробов, а в своей экосистеме они относительно редки. Супергруппа далее делится на две клады — «нибблериды», которые используют зубоподобные структуры, чтобы откусывать куски от своей добычи, и «небулиды», которые поглощают свою добычу целиком.

Команда обнаружила этот новый вид жизни в образцах, взятых со всего мира, включая коралловые рифы Кюрасао, отложения Черного и Красного морей и воды Тихого и Северного Ледовитого океанов. Внимание исследователей привлекли странные микробы с двумя жгутиками, позволяющими им очень быстро крутиться или плавать. У них также была тенденция быстро поглощать любые другие микробы, которым не посчастливилось содержаться в тех же пробах воды. Когда ученые более внимательно изучили их ДНК, стало ясно, насколько странными на самом деле были эти новые микробы.

«В таксономии живых организмов мы часто используем ген «18S рРНК» для описания генетических различий. Например, люди отличаются от морских свинок по этому гену всего шестью нуклеотидами. Мы были удивлены, обнаружив, что эти хищные микробы отличаются на 170–180 нуклеотидов в гене 18S рРНК от всех других живых существ на Земле. Стало ясно, что мы открыли нечто совершенно новое и удивительное», — сказал доктор Денис Тихоненков, первый автор исследования.

Ученые планирует секвенировать полные геномы этих новых организмов и построить 3D-модели их клеток, чтобы узнать о них больше.

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