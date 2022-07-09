Ученым удалось найти способ подслушивать китов в Арктике

Китообразные — одни из самых очаровательных животных на планете, будь то из-за их огромных размеров, широкого ареала распространения, культурной ценности, интеллекта и возможных вокальных способностей.

Тем не менее, они также являются одними из самых сложных животных для изучения. Специалисты заявили, что подводный оптоволоконный кабель можно использовать для подслушивания этих огромных и загадочных морских млекопитающих.

Результаты этого исследования были опубликованы в рецензируемом академическом журнале Frontiers in Marine Science.

Поскольку они были самыми крупными живыми существами на планете на протяжении всей ее истории ( по крайней мере, по весу), а также находились под водой, держать их в неволе невероятно сложно. А учитывая важную роль, которую киты играют в экосистеме, их изучение важно. Хотя это возможно, это невероятно сложно, и становится еще сложнее в свете значительного сокращения численности китов во всем мире.

Промышленный китобойный промысел, загрязнение окружающей среды, другие вторжения человека в среду обитания океана, а также изменение климата нанесли большой ущерб популяциям китов и еще больше вынудили изменить маршруты и сроки их миграции.

В настоящее время по океанам Земли проложено около 1,2 млн км волоконно-оптических телекоммуникационных кабелей. И именно с их помощью исследователи смогли слушать китов.

Это было достигнуто за счет использования распределенного акустического зондирования (DAS), которое подключается к оптоволокну и использует дополнительные волокна в качестве гидрофонов. Используя этот метод, исследователи начали изучать усатых китов в Ис-фьорде, втором по длине фьорде норвежского архипелага Шпицберген. Наблюдения в этом районе показали, что усатые киты, такие как синие и горбатые киты, постоянно посещают этот район каждое лето.

Этот эксперимент удался: удалось подслушать крики китов в этом районе. Не только это, но и возможность отслеживать местонахождение и время китов, отслеживая, где они находятся по всему миру. В дальнейшем они смогут отслеживать китов в режиме реального времени. Это особенно важно, потому что вместо развертывания новых гидрофонов в океане исследователи могут использовать уже существующую глобальную систему кабелей.

«Развертывание гидрофонов чрезвычайно дорого. Но оптоволоконные кабели есть по всему миру, и они доступны», — говорится в заявлении ведущего автора Леа Буффо.

Однако на пути есть проблемы. Прежде всего, конечно, тот факт, что у кабелей есть владельцы, поэтому для их использования для DAS потребуется разрешение. Но это постоянные проблемы, которые исследователи надеются решить. Необходима дальнейшая работа, чтобы лучше использовать эти новые возможности.

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