Ученые обнаружили зависимость между приемом пищи и биологическими часами

Нарушения, связанные с ночной работой или поездками с изменением часовых поясов, могут быть вредны для здоровья.

Ученые выявили взаимосвязь между биологическими часами и приемом пищи.

Об этом говорится в исследовании, финансируемое медицинским исследовательским Советом (MRC), результаты которого публикует издание Cell.

По мнению экспертов, это улучшенное понимание может привести к новым способам ослабления болезней, связанных с ночной работой или сменой часовых поясов.

Специалисты утверждают, что биологические часы человека синхронизируются с окружающей средой в зависимости от времени суток и еды. Эта взаимосвязь очень важна, а нарушения, связанные с ночной работой или поездками с изменением часовых поясов, могут быть вредны для здоровья.

Важно отметить, что прием пищи в необычное время является основной причиной нарушения работы циркадного ритма. Однако ранее не было известно, как именно часы тела реагируют на время приема пищи.

Ученые из Лаборатории молекулярной биологии MRC в Кембридже и их коллеги из Университета Манчестера смогли определить в своем исследовании, что инсулин служит основным сигналом, помогающим сообщать время приема пищи клеточным часам по всему телу и тем самым усиливая циркадный ритм. Эксперименты были проведены на культивируемых клетках, которые позже были воспроизведены на мышах, что подтвердило выводы.

“В основе этих клеточных часов лежит сложный набор молекул, взаимодействие которых обеспечивает точное 24-часовое время. Мы показали, что выделяющийся во время еды инсулин может служить сигналом времени для клеток всего организма», – отметил руководитель исследовательской группы Джон О'Нил.

Курсор сообщал ранее, что частое употребление вкусной, но вредной пищи с высоким содержанием жира и углеводов меняет работу гиппокампа. Его свойства меняются таким образом, что человеку становиться трудно вернуться к обычной еде.

Еще мы писали, что продукты с высокой степенью переработки вызывают такое же сильное привыкание и вред, как сигареты или алкоголь. По данным исследователей, самые опасные продукты — это пончики, сладкие хлопья, пицца.