Ученые ответили, какой астероид способен уничтожить человечество

Есть небольшая вероятность того, что какая-то часть человечества выживет, а вместе с ним выживут и мелкие млекопитающие на суше.

Мимо нашей планеты периодически пролетают огромные астероиды, падение которых, по всей вероятности, могло бы уничтожить человечество. Ученые поразмыслили над этим вопросом и рассказали, астероид какого размера способен разрушить планету.

Об этом сообщает Livescience.

Исследователи говорят, что однажды на Землю уже падал астероид, который и стал причиной вымирания динозавров. Да и согласно другим теориям, наша Земля и раньше сталкивалась с космическими объектами, но при этом не сильно страдала. Есть версия, что 4,5 млрд лет назад в Землю врезалась планета, по размерам похожая на Марс. В результате столкновения в космос, как считается, были выброшены обломки, из которых в последствии сформировалась Луна. Но эта планета не уничтожила нашу.

Ученые говорят, что она была в 600 раз крупнее астероида, убившего динозавров тем не менее Земля выжила.

Эксперты сходятся во мнении, что для уничтожения человечества достаточно будет астероида диаметром в 10 км. Если бы он упал, что это привело бы к вымиранию также большинства живых существ на планете.

В NASA говорят, что космический камень даже не меньше, чем 140 метров, может при падении уничтожить мегаполис, а ударная волна сотрет с лица Земли всю инфраструктуру. Падение астероида диаметром в 1 км также может привести к исчезновению нашей цивилизации.

Есть небольшая вероятность того, что какая-то часть человечества выживет, а вместе с ним выживут и мелкие млекопитающие на суше. Но растительность будет уничтожена, как и большая часть животных.

Но в NASA успокаивают человечество и уверяют, что сейчас нет никаких причин для паники.

«Курсор» писал ранее, при каких условиях Земля может покинуть орбиту.