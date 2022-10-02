Ученые ответили, какой астероид способен уничтожить человечество

Мимо нашей планеты периодически пролетают огромные астероиды, падение которых, по всей вероятности, могло бы уничтожить человечество. Ученые поразмыслили над этим вопросом и рассказали, астероид какого размера способен разрушить планету.
Об этом сообщает Livescience.
Исследователи говорят, что однажды на Землю уже падал астероид, который и стал причиной вымирания динозавров. Да и согласно другим теориям, наша Земля и раньше сталкивалась с космическими объектами, но при этом не сильно страдала. Есть версия, что 4,5 млрд лет назад в Землю врезалась планета, по размерам похожая на Марс. В результате столкновения в космос, как считается, были выброшены обломки, из которых в последствии сформировалась Луна. Но эта планета не уничтожила нашу.
Ученые говорят, что она была в 600 раз крупнее астероида, убившего динозавров тем не менее Земля выжила.
Эксперты сходятся во мнении, что для уничтожения человечества достаточно будет астероида диаметром в 10 км. Если бы он упал, что это привело бы к вымиранию также большинства живых существ на планете.
В NASA говорят, что космический камень даже не меньше, чем 140 метров, может при падении уничтожить мегаполис, а ударная волна сотрет с лица Земли всю инфраструктуру. Падение астероида диаметром в 1 км также может привести к исчезновению нашей цивилизации.
Есть небольшая вероятность того, что какая-то часть человечества выживет, а вместе с ним выживут и мелкие млекопитающие на суше. Но растительность будет уничтожена, как и большая часть животных.
Но в NASA успокаивают человечество и уверяют, что сейчас нет никаких причин для паники.
«Курсор» писал ранее, при каких условиях Земля может покинуть орбиту.