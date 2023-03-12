Ученые подсчитали, сколько тонн пластика плавает в океанах

Океаны мира становятся все более загрязненными из-за растущего количества производимых пластиковых изделий, и это вызывает серьезную тревогу у ученых.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Plos One.

По состоянию на 2019 год в океанах содержалось более 170 трлн пластиковых частиц общим весом около 2 млн тонн. Экспоненциальный рост количества микропластика в океанах в последние годы только увеличивает проблему загрязнения, и ученые призывают к принятию мер на международном уровне, в том числе к снижению производства пластмасс, чтобы бороться с этой проблемой.

Авторы исследования отмечают, что быстрый рост загрязнения морской среды пластиком связан с тем, что индустрия производства пластмасс не занимается вторичной переработкой. Доктор Маркус Эриксен, один из авторов исследования, подчеркивает, что очистка бесполезна, если производство пластика продолжится на текущих темпах, и призывает к решению проблемы с пластиком у источника.

Исследователи изучили 11 777 образцов плавающего океанического пластика, чтобы создать глобальный временной ряд, оценивавший среднее количество и массу микропластика в поверхностном слое океана, и сравнивали данные с международными политическими мерами, направленными на уменьшение загрязнения пластиком для оценки их эффективности.

Эксперты считают, что политика по использованию пластика на международном уровне является недостаточно конкретной и не имеет четких целей, которые можно было бы измерять. Они настоятельно призывают к введению юридически обязательных норм, которые распространялись бы на весь жизненный цикл пластика, начиная с его добычи и производства и заканчивая переработкой и утилизацией. Ответственность за производство пластмасс должна быть наложена на компании по всему миру.

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