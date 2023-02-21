На Земле может появиться новый океан, который разделит один из материков на две части

Международная группа ученых считает, что на территории Африки может образоваться новый океан.

Об этом сообщает The New Times.

У этого океана трансформируется разлом длиной 56 км, появившийся на материке в 2005 году. Это разделит континент на две части.

Сейсмическое исследование показало, образование процесса обусловлено теми же процессами, что происходят на дне океана. Экспертов очень удивила потенциальная возможность образования нового океана.

По словам доктора геологии факультета науки и технологий Университета Найроби Эдвина Динди, водоем может появиться вдоль рукава Африканской рифтовой долины. Восточный рукав Рифтовой долины является весьма активным, на что указывают многочисленные толчки, происходящие вокруг него. Однако для того, чтобы это произошло, нужно много времени, вплоть до миллионов лет.

Известно, что движение тектонических плит происходит хаотично, что и сформировало материки, известные современным людям. По словам Динди, движение внутри коры образовало Восточноафриканскую рифтовую долину, которая все еще остается активной и расширяется. Тем не менее ученые повторили, что для образования океана потребуются миллионы лет.

«Помните, что понадобилось свыше 30 миллионов лет, чтобы толщина вокруг рифтовой долины уменьшилась с 40 километров до 35 километров, а это значит, что понадобится еще больше», – добавил исследователь.

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