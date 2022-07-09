Ученые показали древнее трехглазое существо, похожее на креветку

Окаменевший мозг трехглазого существа, похожего на креветку, плававшего в океанах 500 миллионов лет назад, может подтолкнуть к переосмыслению эволюции насекомых и пауков.

Существо, названное Stanleycaris hirpex, описывается как «сущность ночных кошмаров».

У него был третий глаз посередине головы, устрашающего вида круглый рот, усеянный зубами, и передние когти с внушительным набором шипов.

New research from @CambroJoe & Jean-Bernard Caron sheds light on the evolution of the arthropod brain, vision & head structure. Marine predator Stanleycaris of the Burgess Shale belonged to an ancient, extinct offshoot of the arthropod evolutionary tree called Radiodonta. pic.twitter.com/NatOUvwP4p — Royal Ontario Museum (@ROMtoronto) July 8, 2022

Stanleycaris жил во время кембрийского «взрыва» — периода быстрой эволюции, когда в летописи окаменелостей появилось большинство основных групп животных.

11/We can also see remains of the nervous system, including the brain, visual processing centers (optic neuropils) and ventral nerve cords. These give us insight into the sequence of evolution of arthropod neural traits. pic.twitter.com/TLNRkt8zI9 — Joe Moysiuk (@CambroJoe) July 8, 2022

Он принадлежал к древнему вымершему ответвлению эволюционного дерева членистоногих под названием Radiodonta, отдаленно связанному с современными насекомыми и пауками.

500-million-year-old fossilized brains of Stanleycaris prompt a rethink of the evolution of insects and spiders https://t.co/DExbWQY5jX pic.twitter.com/BJiyhnZUqj — Zyite (@ZyiteGadgets) July 8, 2022

Несмотря на причудливый вид Stanleycaris, больше всего ученых взволновало содержимое его головы.

13/Based on the new fossil material, we suggest that the ubiquitous 3-segmented head and brain of living arthropods was preceded by a 2-segmented state with a deep a deep origin, possibly evolving prior to the split between arthropods and onychophorans. pic.twitter.com/5q04UQL7Qm — Joe Moysiuk (@CambroJoe) July 8, 2022

При изучении более 250 окаменелых образцов Stanleycaris возрастом 506 миллионов лет они обнаружили, что мозг и центральная нервная система все еще сохранились в 84 окаменелостях.

Ученые показали, что мозг Stanleycaris состоял из двух сегментов, а не из трех, как у современных насекомых, что проливает новый свет на эволюцию мозга, зрения и строения головы членистоногих.

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