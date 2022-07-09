Ученые показали древнее трехглазое существо, похожее на креветку

03:14, Сегодня
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ученый за микроскопом фото
Фото: pixabay.com

Окаменевший мозг трехглазого существа, похожего на креветку, плававшего в океанах 500 миллионов лет назад, может подтолкнуть к переосмыслению эволюции насекомых и пауков.

Существо, названное Stanleycaris hirpex, описывается как «сущность ночных кошмаров». 

У него был третий глаз посередине головы, устрашающего вида круглый рот, усеянный зубами, и передние когти с внушительным набором шипов.

Stanleycaris жил во время кембрийского «взрыва» — периода быстрой эволюции, когда в летописи окаменелостей появилось большинство основных групп животных. 

Он принадлежал к древнему вымершему ответвлению эволюционного дерева членистоногих под названием Radiodonta, отдаленно связанному с современными насекомыми и пауками.

Несмотря на причудливый вид Stanleycaris, больше всего ученых взволновало содержимое его головы. 

При изучении более 250 окаменелых образцов Stanleycaris возрастом 506 миллионов лет они обнаружили, что мозг и центральная нервная система все еще сохранились в 84 окаменелостях.

Ученые показали, что мозг Stanleycaris состоял из двух сегментов, а не из трех, как у современных насекомых, что проливает новый свет на эволюцию мозга, зрения и строения головы членистоногих.

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Автор материала:
Ирен Давид
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