Ученые попробовали на вкус воду, которой более 2 млрд лет

По консистенции жидкость была более вязкой, чем привычная для всех питьевая вода.

Ученые попробовали на вкус воду, которой более 2 с половиной миллиардов лет.

Об этом сообщает портал GSMinfo.

Издание уточняет, что древнюю воду обнаружили еще в 2013 году. Она находилась внутри одной из канадских шахт вблизи города Тимминс. Там она была скрыта в тонких трещинах гранита и хранилась около 2,6 млрд лет.

Исследовательница Барбара Шервуд Лоллар, изучающая находку вместе с другими учеными, отважилась на неожиданный поступок. Она попробовала воду, чтобы лучше разобраться в ее свойствах.

Она отметила, что жидкость оказалась очень соленой. По словам ученых, это обусловлено протекающими с участием воды и окружающих камней химическими реакциями. В ней стали формироваться минералы. На это указывают и ее цвет – вода имела оранжевый оттенок.

По консистенции жидкость была более вязкой, чем привычная для всех питьевая вода. Исследовательница сравнивает ее с кленовым сиропом.

Сообщается, что найденная вода была на Земле еще до того, как на планете появились первые многоклеточные организмы. Возраст древнейших оценивается в 2,1 млрд лет.

Как сообщал Курсор, исследователи из Абердинского университета опровергли гипотезу, согласно которой людям нужно употреблять по восемь стаканов воды или примерно два литра ежедневно.

Помимо всего прочего, актуальность исследования ученые объясняют тем, что за чистую питьевую воду приходится платить.

«Если человек в среднем пьет на 0,5 литра больше, чем нужно, одна Великобритания потребляет 20 миллионов литров лишней воды ежедневно. За это приходится платить», – утверждают они.

Ранее медики рассказали, кому необходимо пить натощак воду с лимоном.

Курсор сообщал, что с января в Израиле может подорожать вода.

Помимо этого специалисты считают, что люди пьют воду, которую ранее употребляли десятки других индивидов.