С января в Израиле может подорожать вода

Управление водных ресурсов Израиля планирует с 1 января 2023 года повысить тарифы на воду примерно на 3,5%.

Решение об этом ведомство опубликовало сегодня для общественного обсуждения, сообщает портал Детали.

Отмечается, что «низкий тариф» на воду будет составлять 7,874 шекеля за кубометр (вместо 7,608 шекеля). По нему оплачиваются первые 3,5 кубометра воды в месяц на человека. При этом «высокий тариф» составит 14,057 шекеля за каждый следующий кубометр, вместо 13,582 шекеля.

По подсчетам чиновников, в среднем семья из 4 человек потребляет около 16 кубометров воды в месяц и платит за них сейчас около 135 шекелей. Повышение тарифа увеличит счет на 5 шекелей. Причина повышения тарифа – резкий рост цен на электроэнергию и потребительских цен.

«Около 70% питьевой воды в Израиле производится с помощью опреснительных установок. Этот процесс требует много электроэнергии, поэтому тарифы на воду в Израиле напрямую связаны с ценой на электричество», — пояснили в управлении.

Как сообщал Курсор, Управление электроэнергетики предупредило, что производство электроэнергии подорожало на 14% с момента последнего обновления тарифов, что вызовет повышение цен на электричество.

Еще мы писали, что цена потребительской корзины в Израиле по сравнению с 2021 годом выросла на 6%. При этом разница в цене между самой дешевой и самой дорогой сетями составляет 17%.

Напомним, что недавно экс-министр экономики и депутат от «Ликуда» заявил, что в Израиле нужно принять чрезвычайный план для остановки роста цен и снижения стоимости жизни.