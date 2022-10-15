Ученые предположили, что на одном из спутников Сатурна существует жизнь

Из-за отсутствия фосфора, который является обязательным компонентом клеточных мембран и ДНК, спутник Сатурна долгое время считался необитаемым.

Исследователи продолжают искать внеземную жизнь и начали предполагать, что существовать она может на одном из спутников Сатурна.

Об этом сообщает Xinhua.

Группа международных исследователей под руководством геохимика из Китайского университета Хао Цзихуа нашли новые доказательства гипотезы существования жизни на Энцеладе.

Они думают, что в его океанических водах есть растворенный фосфор, который необходим для костей, клеточных мембран и ДНК. Там еще обнаружили углерод, водород, азот, кислород и серу.

Эксперт отметил, что вода на спутнике оказалась весьма соленой и лишенной кислорода, подобно газированной воде, которую употребляют люди.

Ученые говорят, что еще не обнаружили микроэлемент в явном виде, но предположение, что он может находиться в водах дает научную основу для будущих исследований.

С помощью космического аппарата Cassini на спутнике была обнаружена высокая концентрация определенных молекул, которые соответствуют гидротермальной активности на дне океанов Земли. Такая картина согласуется либо с деятельностью живых организмов, либо с химическими процессами, которые не происходят на нашей планете.

«Курсор» писал ранее, что сатурн является домом для нескольких загадок Солнечной системы. Используя данные зонда «Кассини», астрономы теперь предлагают простой ответ на несколько вопросов: затерянный спутник когда-то вращался вокруг планеты, прежде чем был уничтожен.