«Потерянный» спутник может объяснить несколько загадок Сатурна — астрономы

Новое исследование предполагает, что Сатурн получил свои кольца и наклон от давно потерянного спутника.

Сатурн является домом для нескольких загадок Солнечной системы. Используя данные зонда«Кассини», астрономы теперь предлагают простой ответ на несколько вопросов: затерянный спутник когда-то вращался вокруг планеты, прежде чем был уничтожен.

Исследование было опубликовано в журнале Science.

Наиболее поразительной особенностью Сатурна являются его кольца, состоящие в основном из небольших кусков льда. Долгое время считалось, что эти кольца были остатками материала от образования самого Сатурна около 4,5 млрд лет назад, но недавние исследования показывают, что они намного моложе — от 10 до 100 млн лет. Если это так, то они могли образоваться из ледяной кометы или луны, которая подошла слишком близко.

Планета также вращается под углом 27 градусов относительно плоскости, в которой она движется по орбите вокруг Солнца. Долгое время считалось, что это вызвано гравитационным влиянием соседнего Нептуна, но более внимательное изучение показало, что Сатурн больше не идет в ногу со своим соседом.

Астрономы, участвовавшие в новом исследовании, предложили теорию, которая объясняет обе загадки: раньше у Сатурна был другой спутник. Этот гипотетический спутник, который команда назвала Chrysalis, был бы примерно такого же размера, как существующий спутник Япет, ширина которого составляет около 1 470 км. Chrysalis, если бы он существовал, вращался бы вокруг Сатурна вместе с 83 нынешними спутниками в течение миллиардов лет.

Но гравитационные взаимодействия с другими крупными спутниками, такими как Титан и Япет, постепенно сделали орбиту Chrysalis более хаотичной. Около 160 млн лет назад спутник подлетел слишком близко к Сатурну, где его разорвало на части мощная гравитация. Большая часть обломков выпала бы на планету дождем, но некоторые застряли вокруг Сатурна, образуя знаменитые кольца.

Ученые заявили, что гравитационное влияние Chrysalis удерживало бы наклон Сатурна в резонансе с Нептуном, поэтому потеря спутника позволила бы планете дрейфовать под ее нынешним углом.

Каким бы изящным ни было объяснение Chrysalis, команда признает, что оно остается гипотезой до тех пор, пока не будут найдены дополнительные доказательства.

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