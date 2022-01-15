Ученые приблизились к объяснению того, как на Земле появилась жизнь

Исследователи обнаружили структуры белков, с помощью которых на нашей планете, как предполагается, и появилась жизнь. Так, эксперты уверены, что есть некий механизм, который позволил возникнуть простейшей жизни на Земле из неорганических материалов.

Об этом сообщает научный журнал phys.org.

Эксперты уверены, что живые микроорганизмы могут собирать энергию из солнечного света или гидротермальных источников и использовать ее. Это говорит о том, что они обладают возможностью обмениваться электронами. Лучшими элементами для этого процесса являются металлы.

Как оказалось, большинство белков, которые вступают во взаимодействие с металлами, похожи друг на друга. Это даже не зависит от того, с каким типом металлов они взаимодействуют. Эти белки могут иметь общего предка, который и мог стать источником жизни на нашей планете.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ученые нашли уникальный экзоспутник, на котором может существовать жизнь.

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