Ученые пытаются выяснить причину краха Хеттской цивилизации

Ученые задаются вопросом, почему могущественная Хеттская империя, пережившая множество экологических и социальных кризисов, рухнула около 1200 г. до н. э. вместе с несколькими другими империями.

Группа исследователей из учреждений по всей территории Соединенных Штатов изучила деревья можжевельника (Juniperus excelsa и Juniperus foetidissima), извлеченные из археологических раскопок Гордион в центральной Анатолии, чуть более чем в 200 км к западу от древней хеттской столицы Хаттуса.

В своем рецензируемом исследовании ученые предположили, что, основываясь на данных годичных колец, показывающих скорость роста деревьев, регион пострадал от особенно сильной засухи с 1198 по 1196 год до н.э., которая способствовала падению Хеттской империи.

Авторы исследования объяснили, что «изучение моделей годичных колец в хронологии годичных колец Гордиона и выявление эпизодов значительного уменьшения прироста (более узкие годичные кольца) — после устранения влияния возрастных тенденций роста и динамики насаждения из ряда, а при отсутствии каких-либо признаков пожара или нападения насекомых — вероятно, указывает на более засушливые годы с экстремальными периодами засухи, критически важными для сельскохозяйственного производства и средств к существованию».

Изучив деревья и сравнив их рост с существующими знаниями об окружающей среде в регионе того времени, исследователи определили, что за 12-летний период, 1198–1187 гг. до н. э., по крайней мере 6 лет были необычно засушливыми, а последние три года годы, 1196–1198 гг. до н. э., представляли собой продолжительный период засухи, который длился дольше, чем империя могла быть разумно подготовлена. Эта засуха, вероятно, привела к катастрофическому сокращению урожая или даже полному провалу.

«Это потенциально критическая уязвимость устоявшихся человеческих систем к неожиданным и последовательным многолетним экстремальным явлениям с сопутствующими сочетаниями стрессов, которые могут сломать и подавить устоявшиеся методы адаптации и устойчивости — и значительно усилить последствия рискованных методов управления земельными ресурсами и деградационное землепользование», — заключили авторы исследования.

Ранее Курсор писал, что ученые сделали новое открытие, связанное с цивилизацией майя. Место исследования представляет собой одно из самых значительных достижений людей на американском континенте.

Курсор также сообщал, что ученые обнаружили связь между израильским царем Давидом и древней стелой. Споры в научном сообществе по этому поводу не утихают.

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