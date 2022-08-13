Ученые раскрыли тайну образования континентов на Земле

Австралийские исследователи нашли доказательства в пользу гипотезы о том, что континенты Земли образовались в результате столкновения гигантских метеоритов.

Кратон Пилбара — самый древний из известных участков земной коры, расположенный в Западной Австралии. Группа ученых из Университета Кертина проанализировала состав изотопов кислорода в кристаллах циркона, взятых из этого участка Земли. Они нашли доказательства того, что зарождающиеся континенты образовались и эволюционировали не в результате движения литосферных плит (как считалось ранее), а в результате воздействия многочисленных ударов гигантских метеоритов.

«Неглубокое плавление соответствует крупным воздействиям в первый миллиард лет истории Земли. Такие массивные удары запустили механизм деления коры и долгосрочные гидротермальные изменения благодаря взаимодействию с большим океаном», — сообщают исследователи.

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