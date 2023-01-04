Ученые раскрывают секреты взрыва черной дыры

В новой статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, посвященной изучению скопления галактик MS0735, говорится об один из самых мощных вспышек сверхмассивной черной дыры, когда-либо наблюдавшихся.

«Вот что происходит, когда вы кормить черную дыру, и она яростно выбрасывает огромное количество энергии», — говорит Джек Орловски-Шерер, ведущий автор этой публикации. На момент исследования Джек был аспирантом Пенсильванского университета, а сейчас является научным сотрудником Университета Макгилла в Монреале, Квебек.

Сверхмассивные черные дыры находятся глубоко в центрах огромных галактик в центре скоплений галактик. Заполненные плазмой атмосферы скоплений галактик невероятно горячи, но эти высокие температуры обычно со временем остывают, позволяя формироваться новым звездам. Иногда черная дыра повторно нагревает окружающий ее газ за счет сильных выбросов, исходящих из ее центра, предотвращая охлаждение и звездообразование в процессе, называемом обратной связью.

Для вытеснения такого большого объема газа требуется огромное количество энергии (несколько процентов от общей тепловой энергии кластерного газа), и понимание того, откуда берется эта энергия, представляет большой интерес для астрофизиков. Узнав больше о том, что осталось после заполнения этих полостей, астрономы могут начать делать выводы о том, что их вызвало.

«Благодаря мощности приемник MUSTANG-2 на GBT мы можем заглянуть в эти полости и начать точно определять, чем они заполнены и почему они не разрушаются под давлением», — уточняет Тони Мрочковски, астроном из Европейской южной обсерватории, участник этого исследования.

Эти новые результаты представляют собой самую глубокую высокоточную визуализацию термодинамического состояния полостей в галактических скоплениях, подтверждающую предыдущие открытия о том, что по крайней мере часть давления в полостях поддерживается нетепловыми источниками, такими как релятивистские частицы, космические лучи и турбулентность, а также небольшой вклад магнитных полей.

«Мы знали, что это захватывающая система, когда изучали ядро ​​радиочастоты и лепестки на низких частотах, но мы только сейчас начинаем видеть полную картину», — объясняет соавтор Трейси Кларк, астроном из Исследовательской лаборатории ВМС США и VLITE. Ученый проекта, соавтор предыдущего радио-исследования этой системы.

«Эта работа поможет нам лучше понять физику скоплений галактик и проблему обратной связи охлаждающего потока, которая некоторое время беспокоила многих из нас», — добавляет Орловски-Шерер.

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