Ученые рассказали, чем опасен непостоянный график сна

В зависимости от регулярности режима сна скорость метаболизма в организме может существенно меняться.

Изменения режима сна на час и более повышают риск развития гипертонии, диабета, ожирения и других нарушений обмена веществ на 27%.

К такому выводу пришли ученые из Женской больницы Бригама (США), пишет Daily Mail.

Специалисты в течение шести лет следили за группой из более 2000 человек в возрасте от 45 до 84 лет. Они обнаружили резкие различия в нарушениях обмена веществ в зависимости от регулярности режима сна.

По словам ученых, значение имел каждый час несоответствия режима сна и бодрствования.

По словам специалистов, люди, которые просыпались в разное время, имели на 27% больший риск «заработать» гипертонию, ожирение или другое расстройство в будущем. Причина такого негативного эффекта кроется в циркадных ритмах. Именно они отвечают за уровень гормонов в организме, а также влияют на выброс инсулина в кровь.

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