Ученые рассказали, как полет на Марс повлияет на человеческий организм

Исследователи считают, что самым большим вызовом для людей будет отсутствие гравитации, похожей на земную.

Эксперты по космической медицине из Австралийского национального университета разработали математическую модель для выявления трудностей, с которыми человеческий организм столкнется во время полета на Марс.

Об этом сообщает портал Grunge.

Отмечается, что алгоритм позволил просчитать ключевые изменения сердечно-сосудистой системы, которые могут произойти в течение длительного полета продолжительностью шесть-семь месяцев. В результате исследования ученые выяснили, что главный вред организму нанесет длительное пребывание в условиях микрогравитации. За полугодовой полет структура сосудов и сердечная система рискуют значительно перестроиться под новые условия искусственного тяготения.

«В такой обстановке кровь не притягивается к конечностям, как при земной гравитации. Сердце астронавта замедляет работу, потому что не нужно перекачивать столько крови, как на Земле. Но организм этого не ожидает, и мозг считает, что в теле накопилось слишком много воды, поскольку жидкость задерживается в верхней части туловища. В дело вступают защитные механизмы против излишка жидкости, из-за чего наступает обезвоживание. При этом сам участник экспедиции этого может даже не заметить», — говорится в материале.

Впрочем, не все так плохо. Авторы исследования считают, что такие изменения не нанесут большого вреда здоровью, и астронавты смогут без проблем сохранять работоспособность даже после полугода космического полета.

Как сообщал Курсор, эксперты рассказали, из чего состоит воздух на Марсе и что произойдет, если человек снимет скафандр и вдохнет его.

По мнению ученых, если астронавт снимет свой скафандр и вдохнет этот воздух, то мгновенно умрет. Сначала он будет задыхаться, а из-за низкого атмосферного давления кровь сразу закипит и оба эти процесса начнут происходить практически мгновенно.

Курсор писал ранее, что австралийские исследователи из Технологического университета Суинберна разработали технологический процесс получения железа с Марса.