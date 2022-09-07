Ученые рассказали, как полет на Марс повлияет на человеческий организм

Эксперты по космической медицине из Австралийского национального университета разработали математическую модель для выявления трудностей, с которыми человеческий организм столкнется во время полета на Марс.
Об этом сообщает портал Grunge.
Отмечается, что алгоритм позволил просчитать ключевые изменения сердечно-сосудистой системы, которые могут произойти в течение длительного полета продолжительностью шесть-семь месяцев. В результате исследования ученые выяснили, что главный вред организму нанесет длительное пребывание в условиях микрогравитации. За полугодовой полет структура сосудов и сердечная система рискуют значительно перестроиться под новые условия искусственного тяготения.
«В такой обстановке кровь не притягивается к конечностям, как при земной гравитации. Сердце астронавта замедляет работу, потому что не нужно перекачивать столько крови, как на Земле. Но организм этого не ожидает, и мозг считает, что в теле накопилось слишком много воды, поскольку жидкость задерживается в верхней части туловища. В дело вступают защитные механизмы против излишка жидкости, из-за чего наступает обезвоживание. При этом сам участник экспедиции этого может даже не заметить», — говорится в материале.
Впрочем, не все так плохо. Авторы исследования считают, что такие изменения не нанесут большого вреда здоровью, и астронавты смогут без проблем сохранять работоспособность даже после полугода космического полета.
Как сообщал Курсор, эксперты рассказали, из чего состоит воздух на Марсе и что произойдет, если человек снимет скафандр и вдохнет его.
По мнению ученых, если астронавт снимет свой скафандр и вдохнет этот воздух, то мгновенно умрет. Сначала он будет задыхаться, а из-за низкого атмосферного давления кровь сразу закипит и оба эти процесса начнут происходить практически мгновенно.
Курсор писал ранее, что австралийские исследователи из Технологического университета Суинберна разработали технологический процесс получения железа с Марса.