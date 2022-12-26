Ученые рассказали, как самцы мух борются с конкурентами

Такой механизм уменьшает вероятность последующего спаривания, а следовательно, повышает шансы принести потомство от самца, который «усыпил» самок.

В процессе копуляции самцы одного из вида мух впрыскивают в организм самки вещества, вызывающие сонливость.

Об этом говорится в материале портала PLoS Genetics.

Так, аргентинские ученые выяснили, что самцы дрозофила (плодовые мухи — прим. ред.) усыпляют самок после спаривания. Для этого исследователи провели эксперимент, во время которого самцы и самки размещались вместе.

«Ночью они впадали в сонное состояние продолжительностью около одного-двух часов. При включении света часть насекомых мгновенно просыпалась, а часть продолжала спать. Ученые выяснили, что просыпались только самки, которые накануне не спаривались с самцами», — пишет издание.

Оказалось, что половые пептиды самцов дрозофила изменяют активность нейронов, выделяющих белковый фактор распределения пигмента, снижая его выработку. Это удлиняет сонное состояние спаривающихся самок.

Исследователи считают, что такой механизм уменьшает вероятность последующего спаривания, а следовательно, повышает шансы принести потомство от самца, который их «усыпил».

Как сообщал Курсор, во Франции заметили мух с оранжевой головой, которых еще называют «мухами-стервятниками». Этот вид считался вымершим с середины позапрошлого века.

Мухи, которые принадлежат к виду Thyreophora cynophila, считались истребленными человеком, но в 2009 году были вновь открыты в Испании. Для выслеживания этих насекомых натуралисты использовали их склонность откладывать яйца в разложившихся телах диких животных.

Недавно мух с оранжевой головой увидели на юге Франции, они кружили над тушей кабана, который лежал на снегу на высоте 1 700 метров над уровнем моря. Сотрудник национального парка отметил, что это был именно этот вид насекомых.

Известно, что такие мухи более активны в зимнее время, они не бояться холода, а их личинки питаются тушами животных, и любимым местом их развития является костный мозг.

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