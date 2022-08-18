Во Франции заметили мух-стервятников, считавшихся вымершими

На юге Франции были обнаружены мухи, принадлежащие к виду Thyreophora cynophila, которых считали вымершими с 1836 года.

Во Франции заметили мух с оранжевой головой, которых еще называют «мухами-стервятниками». Этот вид считался вымершим с середины позапрошлого века.

Об этом сообщает Национальный парк Пиренеев.

Мухи, которые принадлежат к виду Thyreophora cynophila, считались истребленными человеком, но в 2009 году были вновь открыты в Испании. Для выслеживания этих насекомых натуралисты использовали их склонность откладывать яйца в разложившихся телах диких животных.

Недавно мух с оранжевой головой увидели на юге Франции, они кружили над тушей кабана, который лежал на снегу на высоте 1 700 метров над уровнем моря. Сотрудник национального парка отметил, что это был именно этот вид насекомых.

Известно, что такие мухи более активны в зимнее время, они не бояться холода, а их личинки питаются тушами животных, и любимым местом их развития является костный мозг.

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