Ученые рассказали, можно ли стереть плохие воспоминания и как они влияют на людей

Периодически повторяющиеся неприятные воспоминания о случившемся могут вызвать психическое расстройство. Ученые решили изучить связь между неприятными способами и психическим расстройством.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Communications Biology, пишет портал MedicalNewsToday.

Отмечается, что ученые из университета Бостона узнали, как именно воспоминания хранятся в мозгу. Исследовательская группа обнаружила, что положительные и отрицательные воспоминания находятся в разных областях мозга.

Ученые считают, что благодаря их исследованию негативных воспоминаний удастся снизить развитие психических заболеваний, вызванных страхом.

«Отрицательные воспоминания могут способствовать развитию некоторых психологических заболеваний, включая фобии, … депрессию и прочее. Несмотря на то, что эти результаты были получены благодаря исследованиям мышей, они важны и для людей. Они помогут разработать и направить подходы к молекулярной нейронной визуализации, которые могут быть полезны для оценки того, какие воспоминания закодированы в мозге человека», — говорит профессор неврологии Центра Пеллегрино в Медицинском центре Джорджтаунского университета Джеймс Джордано.

Издание отмечает, что человеку могут сниться кошмары, возникают яркие воспоминания о событиях, которые кажутся реальными. Иногда эти реакции могут вызываться сигналами окружающей среды.

«Пока не ясно, почему некоторые люди лучше забывают отрицательные воспоминания, чем другие. Однако это особенно тяжело дается тем, кто страдает депрессией или посттравматическим стрессовым расстройством», — говорится в материале.

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