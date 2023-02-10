Ученые в лабораторных условиях определили самую аппетитную пищу

На аппетитность пищи влияет не ее питательность и количество калорий, а именно процентное соотношение веществ.

Группа исследователей из университета Эрлангена-Нюрнберга в Германии путем эксперимента выяснили, что пища, содержащая 35 процентов жиров и 65 углеводов является самой аппетитной и привлекательной для различных организмов.

Результаты исследования были опубликованы в виде научного доклада в Nature.

В ходе опыта на крысах выяснилось, что при наличии альтернатив лабораторные звери буквально набрасывались на подобную еду. Любопытно, что похожее соотношение жиров и углеводов присуще картофельным чипсам – продукту, который никак не вяжется с общепринятыми понятиями полезного.

Уровень привлекательности еды ученые измерили при помощи МРТ. Во время поедания похожих на чипсы продуктов отвечающие за вознаграждение участки мозга зверьков демонстрировали самую высокую активность.

В итоге, ученые пришли к выводу, что на аппетитность пищи влияет не ее питательность и количество калорий, а именно процентное соотношение веществ.

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